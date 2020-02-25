Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в микроблоге Twitter прокомментировал заявление Секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о скором развале России

Секретарь СНБО Украины Данилов предрёк распад России, а время будет зависеть от цены на нефть и газ и влияния коронавируса на экономику Китая (?!).

Это не анализ, а полная каша и невнятица, доводы смехотворны. Уровень квалификации команды Зеленского вызывает все больше вопросов.

Секретарь СНБО Украины Данилов предрёк распад России, а время будет зависеть от цены на нефть и газ, и влияния коронавируса на экономику Китая (?!). Это не анализ, а полная каша и невнятица, доводы смехотворны. Уровень квалификации команды Зеленского вызывает все больше вопросов. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 25, 2020

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