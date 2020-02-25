Секретарь СНБО Украины Данилов предрёк распад России, а время будет зависеть от цены на нефть и газ и влияния коронавируса на экономику Китая (?!).

Это не анализ, а полная каша и невнятица, доводы смехотворны. Уровень квалификации команды Зеленского вызывает все больше вопросов.