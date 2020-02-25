Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook отметил, что, искореняя любую память о своем прошлом, украинские власти запускают процесс обезличивания и самоуничтожения украинского народа как нации и страны как государства

Точка невозврата.

Задумался о книжном фонде Украины. Понятно, что процентов 80 его издано в Советском Союзе. Их содержание писано советскими и украинскими писателями. Как ни крути украинские автоматически подпадают под понятие — советские. С кем борются ревнители чистой Украины?

Можно, конечно предположить, что такую массу книг просто пустят в топку чтобы согреться. Тоже бред. Словом, что будут не понятно. Хотя, возникает и вопрос о том, читают ли в современном обществе, в том числе и украинском. Украинские библиотеки решили «вычистить» от советского фонда © flickr.com, Abhi Sharma

Реально сегодня библиотеки не работают, так как работали когда-то. Сегодня много Интернета. Но общий уровень культуры снижается катастрофически. Школы закрываются. Готовятся к тому, что согласно Закону об образовании будет сокращено от 20 до 30 тысяч учителей. Идет укрупнение и школ в селе не остается. А без школы в селе, село умирает. Школа всегда была культурным центром. Сокращая школы, лишая библиотеки книжного фонда, уводя юношество в социальные сети, села вымирают от сокращения населения.

Это огромный минус власти. Нужно открывать детские сады, школы, развивать всякие формы внешкольного образования, поддерживать материально высокую рождаемость. Это тот путь которым шла советская власть. Искореняя любую память о своем прошлом украинские власти запускают процесс обезличивания и самоуничтожения Украинского народа как нации и страны как Государства.

Книги советской печати лишь малое звено в большой программе ликвидации Украины, запущенной в том числе и грантами Сороса. Чем скорее мы осознаем это и остановимся перед точкой невозврата, тем скорее сможем запустить обратный процесс восстановления нашей государственности.