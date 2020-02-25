Главный редактор газеты «Горожанин» (г. Днепр) Виталий Теплов на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал намерение украинских чиновников от культуры «вычистить» библиотечные фонды от книг, изданных в советский период

Я неделю назад цитировал нашего культурного министра Бородянского о тенденциях, «которые падают, но в результате принимаемых мер должны пойти вверх». Речь шла о том, что люди мало читают и министерство подготовило охре…ьный план действий, чтобы все читали больше.

Какой такой план?

Сегодня в Укринформе организованный министерством круглый стол под красивым лозунгом Мова об'єднує, розмаїття збагачує. (Язык объединяет, разнообразие обогащает. — Ред.)

Докладывает директор государственного Украинского института книги Александра Коваль. Говорит, что в библиотечных фондах «более 50 процентов — это книги, изданные до 1990 года». Украинские библиотеки решили «вычистить» от советского фонда © flickr.com, Abhi Sharma

Что нужно делать? Проводить аудит и «вычищать библиотеки от советского фонда». По её словам, «такие меры помогут сделать библиотеки приятным местом для пребывания людей и их коммуникации о литературе на украинском языке».

Вот уж действительно — Мова об'єднує, розмаїття збагачує.

Понятное дело, что «Как закалялась сталь» или «Приключения Незнайки» — это вражеская литература, её нужно быстро и молча сжечь. Отдельно расстрелять все тома Паустовского и Булгакова. Они ж, падлюки, иронизировали над самым святым.

А вот изданные при советской власти всякие Леси Украинки и прочие Квитки-Основьяненко (обожнюю его «Пана Халявского») — подлежат аудиту и репрессиям? Они ж «изданные до 1990 года».

За какое бы доброе дело не брались исполнительные сволочи, на выходе у них всегда получается дерьмо. Но не то, о каком вы подумали. Наше дерьмо — идеологически выдержанное и морально устойчивое.