Украинский политик, лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга на своей странице в соцсети Facebook заметил, что многие страны мира и огромные массы людей уже в ближайшее время могут быть погружены в новую реальность пандемии, которая по психологическим последствиям для общества очень схожа с войной

Вирус. Новая реальность.

Она может возникнуть уже в самые ближайшие недели.

ВОЗ заявил, что правительствам всех стран мира необходимо самым срочным образом реализовывать план мероприятий по подготовке к пандемии коронавируса. Если вакцина не будет найдена уже в самые ближайшие дни, максимум недели, то пандемия, как неконтролируемая эпидемия мирового масштаба, поразит нашу реальность насквозь и всё обретет единый эпидемиологический окрас.

В свое время мне пришлось много разговаривать с беженцами из Донецкой и Луганской областей, которые оказались в самом эпицентре боевых действий. Именно это — новая реальность, которая обрушивалась на них всей силой неизбежности, которая давила людей, несмотря на все их нечеловеческие усилия, было самым сильным их впечатлением. Коронавирус начал распространяться в конце 2019 года и не на рынке в Ухане - Китайская академия наук © REUTERS, TS/PKP | REUTERS, TS/PKP | Перейти в фотобанк

Снаряд попал в соседний дом, погибли все, кто в нем жил. Ополченцы под прямым минометным огнем выводят гражданских из домов, в которых нет ни электричества, ни воды, ни тепла. Сами дома превращены в ориентиры для артиллерийской стрельбы. В голове не укладывается, как может быть, чтобы люди, которые еще только вчера были одной страной, убивают людей, которые не сделали им ничего плохого, которые даже новости не смотрят, а просто ходят на работу или болеют, или доживают свой век с удочкой на пенсии?!

Ощущение новой реальности с особенной силой накрывает человека, выведенного из-под огня, когда он видит тысячи людей таких же, как и он, с мешками, баулами, малыми детьми, грязными лицами, тревожными и испуганными глазами, людей, стоящих где-то в лесу и ожидающих транспорт, поскольку всех сразу забрать невозможно. И там, откуда они только что бежали, идет бой, гремят взрывы и эхо, как ромом накрывает лес, в котором люди прячут себя, своих детей, и старых родителей.

Новая реальность.

Она может нас накрыть уже через две или три недели, или через месяц максимум, если не будет изобретена вакцина и вирус не будет побежден.

Государства закроют границы, транспорт не будет ходить, заводы прекратят работу, денег не будет, они станут бесполезны, главным и единственной валютой будет еда, которой тоже сразу станет мало.

Крупы, сало, сахар, соль, спички. Новая реальность.