Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook отметил, что итогом развала медицины и варварства в Новых Санжарах стало нежелание украинцев эвакуироваться из центров эпидемии коронавируса на родину

В стране разруха. Украинцы все чаще отказываются от эвакуации на родину.

Так, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что 24 из 25 украинцев, с зараженного коронавирусом лайнера Diamond Princess не хотят возвращаться на родину. Карантин в Италии. Коронавирус штурмует Европу © REUTERS, Flavio Lo Scalzo | REUTERS, Flavio Lo Scalzo | Перейти в фотобанк

В Италии, где количество заболевших коронавирусом превысило 150 человек и умерли три человека, в городах на севере страны объявили карантин, украинцы тоже не хотят возвращаться в Украину. Среди украинских заробитчан уже ходят опасения, что на родине их могут встретить так же, как эвакуированных в Новых Санжарах.

Вот итог варварства в Новых Санжарах и вопиющей некомпетентности правительства Гончарука.

С 2014 года идет полная деградация общества и государства. Общие выводы неутешительны. В стране идет полная разруха.

Государство в лице правительства самоустранилось от решения ключевых вопросов жизнеобеспечения страны. Иначе не закрывало бы медицинские учреждения.

Отношение власти к провокаторам и разжигателям ненависти в обществе остаётся толерантным. Ничем хорошим это не закончится.