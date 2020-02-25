В стране разруха. Украинцы все чаще отказываются от эвакуации на родину.
Так, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что 24 из 25 украинцев, с зараженного коронавирусом лайнера Diamond Princess не хотят возвращаться на родину.
В Италии, где количество заболевших коронавирусом превысило 150 человек и умерли три человека, в городах на севере страны объявили карантин, украинцы тоже не хотят возвращаться в Украину. Среди украинских заробитчан уже ходят опасения, что на родине их могут встретить так же, как эвакуированных в Новых Санжарах.
Вот итог варварства в Новых Санжарах и вопиющей некомпетентности правительства Гончарука.
С 2014 года идет полная деградация общества и государства. Общие выводы неутешительны. В стране идет полная разруха.
Государство в лице правительства самоустранилось от решения ключевых вопросов жизнеобеспечения страны. Иначе не закрывало бы медицинские учреждения.
Отношение власти к провокаторам и разжигателям ненависти в обществе остаётся толерантным. Ничем хорошим это не закончится.