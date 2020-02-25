Российская журналиста Светлана Селиванова на своей странице в соцсети Facebook продолжает делиться личными впечатлениями о борьбе властей КНР с эпидемией коронавируса и утверждает, что России и всему миру не помешали бы китайские уроки

В смертельных объятьях бриллиантовой принцессы.

История с круизным лайнером «Diamond Princess» заставляет задуматься: а способен ли сегодня мир в принципе справиться с эпидемией, если, не дай Бог, она пойдёт дальше. Пока китайцы самоотверженно ставят заслон вирусу, но природа его пока не ясна, вакцины ещё нет…

Вот такая технологически продвинутая страна, с хорошей медициной, как Япония, потерпела полное фиаско. Запереть тысячи людей в закрытом пространстве, с сообщающимся кондиционированием — это что? Непрофессионализм или нежелание тратиться на эвакуацию, карантин, госпитали, лечение? Думаю, скорее второе. Карантин в Италии. Коронавирус штурмует Европу © REUTERS, Flavio Lo Scalzo | REUTERS, Flavio Lo Scalzo | Перейти в фотобанк

И другие страны, граждане которых оказались в осаде, тоже никаких мер по их вызволению из потенциально смертельной ловушки своевременно не предприняли, ведь ВОЗ тогда уже объявил о чрезвычайной опасности нового вируса. Вот тут и подумаешь о преимуществах стран, где эгоизм капитала ещё не совсем убил бескорыстную заботу об общественном благе, о человечности в любом его измерении.

Я уже писала об этом, но ещё раз повторю: я рада, что оказалась в эти дни в Китае. То, что наблюдаю сейчас, даёт возможность глубже понять жизнь, в которую судьбой была вовлечена. И вот какой вывод сделала: в лице Китая мир имеет дело с высоко организованной государственной системой и с в высшей степени консолидированным обществом. Эпидемия явилась для Китая своего рода экзаменом на прочность. И он, не паникуя, не мечась из стороны в стороны, не крича о помощи, уверенно его сдаёт.

Когда-то Китай учился у нашей страны. Не настала ли пора нам у него поучиться? Да и всему миру не помешали бы китайские уроки.