К сожалению, очень многие украинцы уезжают работать в Европу и население страны стремительно сокращается. За неполных 30 лет оно уменьшилось с 52 миллионов до 37 (по данным электронной переписи Кабмина).
Тем не менее, переезд в чужую страну связан с целым рядом неудобств и, как правило, не происходит от хорошей жизни. Не лучше ли построить Европу в Украине?
Вполне очевидно, что для этого необходима хорошо продуманная экономическая стратегия со стороны государства.
Приведу один удачный пример: несколько лет назад государство инвестировало 2,5 миллиарда гривен в компанию МХП (Мироновский хлебопродукт). Благодаря этому МХП создал сотни (если не тысячи) новых рабочих мест и заплатил около 12 миллиардов гривен налогов в 2017-19 гг.
А представляете, если бы таких предприятий как МХП в Украине было несколько сотен? Несложные подсчёты показывают, что тогда Украина могла бы стать успешной европейской страной, даже не вступая официально в ЕС.
У Владимира Зеленского сейчас есть все рычаги власти: кресло президента, монобольшинство в Верховной Раде, фактический контроль над Кабмином… ждём реальных шагов, а не только остроумных видеороликов.
Иначе количество людей, живущих в Украине, будет и дальше сокращаться с катастрофической скоростью.