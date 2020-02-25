Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов на своей странице в Facebook заметил, что для решения демографических задач Зеленскому нужно начать реальные экономические реформы, а не заниматься созданием остроумных видеороликов

К сожалению, очень многие украинцы уезжают работать в Европу и население страны стремительно сокращается. За неполных 30 лет оно уменьшилось с 52 миллионов до 37 (по данным электронной переписи Кабмина).

Тем не менее, переезд в чужую страну связан с целым рядом неудобств и, как правило, не происходит от хорошей жизни. Не лучше ли построить Европу в Украине? Исчезающий народ. Украина времен третьей мировой войны © Украина.ру

Вполне очевидно, что для этого необходима хорошо продуманная экономическая стратегия со стороны государства.

Приведу один удачный пример: несколько лет назад государство инвестировало 2,5 миллиарда гривен в компанию МХП (Мироновский хлебопродукт). Благодаря этому МХП создал сотни (если не тысячи) новых рабочих мест и заплатил около 12 миллиардов гривен налогов в 2017-19 гг.

А представляете, если бы таких предприятий как МХП в Украине было несколько сотен? Несложные подсчёты показывают, что тогда Украина могла бы стать успешной европейской страной, даже не вступая официально в ЕС.

У Владимира Зеленского сейчас есть все рычаги власти: кресло президента, монобольшинство в Верховной Раде, фактический контроль над Кабмином… ждём реальных шагов, а не только остроумных видеороликов.

Иначе количество людей, живущих в Украине, будет и дальше сокращаться с катастрофической скоростью.