Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook написал, что намерение правительства Гончарука закрыть сельские школы означает крах образования в стране

Очередное нововведение от правительства Гончарука — закрыть сельские школы. Гончарук считает «информационной войной» данные о китаянке с коронавирусом, которую остановили на границе Украины и РФ © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Когда в других цивилизованных странах их наоборот стараются открыть и дать детям знания, в Украине принимают решение закрывать. А ведь крах образования — это крах нации.

Я это говорю с болью в душе. Тридцать лет своей жизни я отдал науке. В советское время стал доктором наук, профессором. Я бы никогда не поддержал такое решение.

Украине нужны физики, химики, биологи, математики, инженеры, конструкторы, специалисты во множестве профессий. Именно они — наше будущее, а не «факельщики», «дружинники», «волонтеры», «активисты» и прочий мусор.