Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко на своей странице в соцсети Facebook отметил, что президентские выборы 2020 года в США могут стать уникальным политическим событием, которое неизбежно приведет к американской версии геронтократии

В бой идут одни старики.

Американская демократия не перестает удивлять — за будущее глубоко больной Америки яростно дерутся одни старики. Этот политический парадокс (дожились!) будет иметь далекие внутриполитические и геополитические последствия. Так, например, на американских гонках в президентских выборах в 2020 вырисовывается интересная ситуация. Два ближайших исторических и стратегических партнера по евроатлантическому сотрудничеству — США, и Великобритания могут получить прямо противоположные, по своим политическим ориентациям и возрасту, глав государства. Трамп не хочет вмешиваться. Почему президент США заявил о примирении России и Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Если на выборах в Великобритании Борис Джонсон (55 лет) уверенно разгромил лидера лейбористов, старого социалиста Джемери Корбина (70 лет), то в США на президентских выборах, от имени демократической партии, к власти рвется закоренелый и старый социалист Берни Сандерс (78 лет), которому, в лучшем случае, надо вспомнить о Боге, в худшем случае,- думать о написании мемуаров.

Демократической партии США, которая всегда ориентирована в своих президентских кампаниях на молодежь и цветных избирателей, впервые придется выбирать между двумя «древними» кандидатами политиками — бедняком и социалистом Берни Сандерсом (78 лет) и миллиардером и консерватором Майклом Блумбергом (78 лет).

И тот, и другой соперник на президентских выборах 2020 года устраивает оригинального лидера республиканцев США «молодого» Дональда Трампа (73 года).

В этом случае, Америке не поможет даже его вечный «уравнитель шансов» — кольт или придётся надеется на чудесную помощь американской медицины. А ведь есть еще такие невидимые вероятные «помощники» американских гонок за президентской властью, как яд «Новичок» или огромные деньги.

Америка явно забыла и своем славном прошлом и своем тревожном будущем.

Все равно, в ноябре 2020 года США придется выбирать будущее Америки 21 века среди "бессмертных" стариков, которые чисто случайно оказались на выборах — этом "празднике жизни" американской демократии.