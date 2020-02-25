Украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему планам правительства Гончарука относительно ипотечного кредитования не суждено сбыться

Сейчас многие комментируют заявление Гончарука относительно того, что для покупки квартиры в кредит нужно торговать наркотиками или оружием. Но при этом не замечают более фундаментальную, и я бы сказал, вопиющую глупость: «Іпотека 10% цього року — це одна з наших головних задач, якщо ми говоримо про дешевий ресурс», — заявил премьер. (Ипотека под 10% в этом году — это одна из наших главных задач, если мы говорим про дешевый ресурс. — Ред.)

Так вот, ипотека под 10% — это нонсенс, она попросту не живет при такой "процентной температуре". Простыми словами: ипотека как финансовый инструмент появляется в странах с низкой инфляцией и ставкой кредита на уровне "инфляция + 1%", то есть ставка по ипотечному кредиту — 2-3% годовых. Оружие или наркотики: Гончарук рассказал, как обычному украинцу выплатить проценты по ипотеке © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

В этом весь смысл — купить жилье с небольшой переплатой в виде процентов, чтобы не копить десятки лет, а жить в своем доме. Есть искусственная ипотека, когда рыночными механизмами снизить ставку кредита невозможно и государство компенсирует процент до необходимого минимума за счет средств специального целевого фонда.

Но ипотека со ставкой 10% — это уже долгосрочный потребительский кредит под залог недвижимости, а не ипотечный инструмент, ведь в зависимости от срока и графика погашения нужно будет переплатить 1,5-2-кратную стоимость жилья, рыночная стоимость которого вряд ли настолько увеличится.

Ипотека — это кредит на 20-30 лет и чтобы все это время платить 10%, нужно быть как минимум… нынешним представителем власти. Может, "Сенька по шапке" и планировал? А вообще складывается уже почти традиция спичей нынешнего правительства: за смешным "маразмом" скрывается фундаментальный "маразм".

Все смеются над первым и не замечают второй. А зря….