Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook отметил, что украинское чиновничество, подменяющее своими интересами государственные, всеми способами пытается продлить существование этой коррупционной системы

Государство — это бандит.

Умирающее украинское государство (чиновничий аппарат), задушившее экономику своим бюрократизмом и коррупцией, стремиться продлить свое существование, продлить свои льготы, преференции, высоченные зарплаты и пенсии за счет бесконечного отбирания денег у граждан, вводя различные поборы и увеличивая их ставки.

Подчеркиваю — «Поборы», которые наше государство сознательно называет «налогами». Экономика мародеров. Украинский министр пообещал догнать за пятьдесят лет белорусов © Facebook, Тимофей Милованов

Налог может взиматься, только если субъект получил прибыль. Все остальное это не налоги, а обычное отнимание денег.

В этом смысле украинское государство ведет себя как обычный грабитель, используя свое эксклюзивное право на насилие.

В связи с постоянным введением все новых и новых поборов, приведу мою любимую цитату выдающегося экономиста Мюррея Ротбарда:

«Так как никто морально не обязан честно отвечать грабителю, когда он спрашивает, есть ли в чьём-то доме ценные вещи, то никто не обязан честно отвечать и на подобные вопросы, задаваемые государством, когда, например, оно увеличивает налоги»

Впрочем украинцы, большинство которых хоть и не знакомы с трудами М. Ротбарда, однако, всегда ведут себя в строгом соответствии с его рекомендациями, т.е. всяческими способами уклоняются от поборов. И правильно делают, потому что такими своими действиями они ускоряют умирание нынешнего конченного государственного монстра и готовят условия для создания другого, более «человечного» государства.