Журналист Иван Лизан на своей странице в соцсети Facebook утверждает, что распространение эпидемии, вызванной коронавирусом, неизбежно захватит все страны Европы и покажет реальные возможности руководства разных стран организовать эффективные карантинные мероприятия

О коронавирусе за пределами Китая.

То, что коронавирус вырвался из Китая и начал «гулять» по Южной Корее, Италии и Ирану, полагаю, свидетельствует ровно о трёх вещах.

Во-первых, переболеют им все и во всех странах. Вопрос исключительно времени, степени формы тяжести и экономического ущерба. Для обывателя, понятное дело, лучше заболеть как можно позже — время даёт выигрыш для врачей, которые ищут эффективный способ лечения. Да и лучше дождаться тепла — летом ОРВИ не ходит. Смертельный вирус украинства © REUTERS, AP | REUTERS, AP | Перейти в фотобанк

Во-вторых, предпринятые российской бюрократией меры — закрытие границ, прекращение авиасообщения — были адекватными, хотя и казались изначально жёсткими. Окажутся ли они эффективными — отдельный вопрос, в силу того, что вирус занесли в другие страны, с которыми Россия авиасообщение не закрывала. Занесли, к слову, в том числе потому, что власти либо недооценили обстановку (Иран), либо либеральничали, как в случае с Южной Кореей, где больная отказалась пройти тест, а затем заразила своих коллег по религиозному цеху.

Вот только беда в том, что со всеми авиасообщение не прекратишь и от всех не отгородишься. Единственный способ остановить распространение вируса — полностью прекратить движение людей — подобен сжиганию головы ради борьбы с вшами: эффективно, но крайне разрушительно как для экономик.

В-третьих, паника не поможет. Бегать и громить всё подряд, как в Новых Санжарах крайне глупо. Разметать маски в надежде на то, что заразиться не выйдет также не очень разумно — не факт, что маска эффективна, да и вирус на то и вирус чтобы быть изменчивым — у японцев уже свой штамм, и это не говоря уже о том, что нет ясности с выработкой иммунитета у переболевших и длительностью инкубационного периода. Скупить весь супермаркет как делают итальянцы тоже не выход — товары просто закончатся, но разумный запас базовых продуктов стоит сделать уже сейчас.

В общем, карантин против заболевания, передающегося воздушно-капельным путём, в условиях городской цивилизации оказался мерой не очень эффективной, пусть и единственно возможной. Позже всех начнут заболевать граждане стран, которые изначально наиболее жёстко отреагировали на эпидемию в КНР. Наименьшие шансы заразиться у тех, кто живёт в сёлах, малых городах и вдали от аэропортов. В зоне риска — туристы, с туризмом в 2020 году придётся завязать, а это нанесёт колоссальный урон авиаперевозчикам и туристическим странам. Экономический ущерб подчитать просто невозможно в силу того, что в воронку эпидемии втягиваются всё новые и новые страны.

Проще говоря, не паникуйте, укрепляйте иммунитет, отложите туристические планы. Практика показывает, что коронавирус штука хоть и неприятная, но, для молодых не смертельная (пожилых людей нужно особенно беречь — у них летальность значительно выше), благо, ни вы, ни ваши родные в зомби не превратятся.

А это уже хорошо.