Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook отметил, что руководству Украины стоило бы принять во внимание опыт многолетнего сотрудничества Аргентины с Международным валютным фондом и последствия такого взаимодействия для экономики этой латиноамериканской страны

О решении Аргентины отказаться возвращать долги МВФ.

Аргентина отказалась возвращать долги МВФ и четко заявила, что до тех пор, пока экономика страны не выйдет из рецессии, они не заплатят ни цента долгов. А ведь речь идет о немаленькой сумме — $100 млрд. Вряд ли Фонд оставит решение Аргентины без последствий

Каковы будут первые действия Фонда? Конечно же, Аргентине придется объявить дефолт, ей будет закрыт доступ на международные финансовые рынки. Ревизоры МВФ, очередной обвал, украинцы в Польше. Главное в экономике Украины с 14 по 21 февраля © Екатерина Чеснокова | Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Между тем, аргентинскому руководству все эти последствия показались менее болезненными, чем последствия возврата долгов. Значит, они его продумали.

Должен отметить, история взаимоотношений Аргентины и МВФ носит достаточно сложный характер. В отличие от Украины, когда Яценюки и Порошенки вымаливали у Фонда очередной миллиард, МВФ не скупился на кредиты для Аргентины и свободно выдал $30 млрд.

Для Фонда было важно с точки зрения престижа и авторитета показать, что те программы, которые Аргентина покорно реализовывала на протяжении 20 лет, привели к успешному развитию экономики. Но этого сказать нельзя!

В целом кредитная удавка МВФ привела экономику Аргентины к плачевному состоянию. Страна реально не может заплатить по кредиту и просит реструктуризацию.

Аргентина является прекрасным примером того, что длительное сотрудничество с МВФ — не панацея и не выход из сложной ситуации, а лишь ее усугубление.