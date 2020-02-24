Эксперт аналитическо-консалтингового центра «Украинская фабрика мыслей» Юрий Гаврилечко на своей странице в Facebook призвал противников Дня защитника Отечества на Украине не препятствовать празднованию этого дня теми, кто чтит свою историю

Одесса не сломлена: горожане отметили 23 февраля под песни СССР - видео ©

Так что, вычеркивая из своей истории то факты, что УССР была соучредителем СССР и ООН и возводит право преемственности к УНР, риска получения территориальных претензий со всех сторон становятся все материальнее.

Это я к чему… 23 февраля — это символическая дата, когда предыдущие «свергатели» всерьез задумались (получив, как водится, в бубен, что сильно ускоряет мозговую активность) над тем, что с любительскими надо заканчивать, так как государство без армии невозможно. И к созданию этой самой армии украинцы приложили дофига и больше усилий. К моменту распада Союза только офицеров и унтерофицеров в СА было под миллион! И многие из них живы и здравствуют до сих пор.

Нынешнее правительство решили плюнуть в их молодость? Ну что же, пройдут два поколения, и точно так же очередные политики плюнут в молодость тех, кто защищает Украину сегодня.

Плюя в прошлое, помните, что в ответ прилетает из будущего. И чуть погодя.

Не празднуете? Ок. Не мешайте другим это делать. Тогда и на ваши праздники не придут непрошеные гости. Повторюсь, непрошеные гости, а не враги… Так как врагам как раз наплевать и на вас, и на ваши традиции… Учитесь отличать одних от других или жить в перманентной войне со всеми, у кого иная точка зрения или другое мнение…