Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш на своей странице в Facebook рассказала, за что, помимо правды, свободы, экономики и территории, еще предстоит побороться украинцам

Лукаш: Казна пуста. Пустеет и Украина © Facebook/Elena Lukash

И вы просто везде.

Прекрасен наш союз, правда же? И цель наша понятна — вернуть смысл жизни и саму жизнь на родную землю.

Ведь не только друзей, правду, свободу, экономику, территории и время у нас отобрали за эти шесть страшных лет. У многих отобрали самое главное: понимание, зачем жить в Украине. Поэтому мы и теряем миллион граждан в год и смертность в разы превышает рождаемость.

«Если ты знаешь "зачем", ты сможешь выдержать любое "как"», — говорили мудрейшие.

Вот это «зачем» у нас и отбирают каждый день. Чтобы каждый вменяемый человек или жил, как в оккупации, или уехал куда подальше. Желательно молча.

Но молчать и сидеть сложа руки — не вариант. Сколько же работы впереди. Работы под вой порохоботов, юбераллесов, соросятни и уринопатриотов.

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