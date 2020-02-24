Какое же у меня хорошее настроение сегодня. Сколько же вас, прекрасные и неравнодушные люди, с такими же, как и у меня, ценностями, смыслами и целями. Вы очень разные: спокойные, мудрые, атакующие, иронизирующие, яркие, громкие или тихие, как партизаны… Но вас, нас очень-очень много.
И вы просто везде.
Прекрасен наш союз, правда же? И цель наша понятна — вернуть смысл жизни и саму жизнь на родную землю.
Ведь не только друзей, правду, свободу, экономику, территории и время у нас отобрали за эти шесть страшных лет. У многих отобрали самое главное: понимание, зачем жить в Украине. Поэтому мы и теряем миллион граждан в год и смертность в разы превышает рождаемость.
«Если ты знаешь "зачем", ты сможешь выдержать любое "как"», — говорили мудрейшие.
Вот это «зачем» у нас и отбирают каждый день. Чтобы каждый вменяемый человек или жил, как в оккупации, или уехал куда подальше. Желательно молча.
Но молчать и сидеть сложа руки — не вариант. Сколько же работы впереди. Работы под вой порохоботов, юбераллесов, соросятни и уринопатриотов.
Спасибо, что вы есть. Не переключайтесь.