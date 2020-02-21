Украинский политолог Юрий Романенко на своей странице в соцсети Facebook отметил, что события вокруг Новых Санжар показали истинное единство всей постмайданной Украины, которая продемонстрировала формулу «моя хата с краю» в действии

Вчера на самом деле был настоящий День Соборности.

Потому что в животных реакциях вся Украина вскипела в едином порыве. Так что предлагаю прекратить отмечать абсолютно пустой и ничего не значащий День Соборности 22 января. Скандальная эвакуация здоровых граждан в нездоровую страну. Главные темы соцсетей 20 февраля © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Акт Злуки у нас был вчера. Люди искренне пели гимны, молебны и формула «моя хата с краю, везите уханьцев куда угодно, хоть в поле» четко определяет суть Соборности.

Как я писал несколько лет назад, самым органичным устройством Украины будет Конфедерация Хуторов Украины. Вчера была яркая иллюстрация.