Вчера на самом деле был настоящий День Соборности.
Потому что в животных реакциях вся Украина вскипела в едином порыве. Так что предлагаю прекратить отмечать абсолютно пустой и ничего не значащий День Соборности 22 января.
Акт Злуки у нас был вчера. Люди искренне пели гимны, молебны и формула «моя хата с краю, везите уханьцев куда угодно, хоть в поле» четко определяет суть Соборности.
Как я писал несколько лет назад, самым органичным устройством Украины будет Конфедерация Хуторов Украины. Вчера была яркая иллюстрация.