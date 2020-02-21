Украинский политик, депутат Верховной Рады VI созыва Кирилл Куликов на своей странице в соцсети Facebook предложил министру здравоохранения Украины отправить вместо себя в Новые Санжары родню, а самой заняться прямыми служебными обязанностями

Молчал! А что ещё можно, если ты нормальный, и у тебя щеки горят от позора и мерзости Украины?! Все ясно, очень тошно и стыдно. И сказать нечего, можно только грубо выругаться или спросить Господа: за что?! Новые Санжары породили новую конспирологию. Что не так с государством в Украине? © REUTERS, АР | REUTERS, АР | Перейти в фотобанк

Но все же есть один вопрос: министр здравоохранения — герой, точнее героиня, 14 дней показательно проведёт в карантине. А что, на целых две недели страна, затаив дыхание, будет ждать возвращения министра из карантина — не лечить людей, не закупать медикаменты, не принимать решения в области медицины и т.д. Министр не будет подписывать документы? Или из Киева потянутся караваны желающих получить державницкую закарлючку?!

Если ты такая герой-героиня, так отправь свою семью в карантин, а сама работай с утра до вечера, чтобы в стране хоть чуть-чуть стало легче в таком положении, котором она находится сегодня.

Или если ты можешь уйти «в карантин» на 14 дней, а потом вернуться, вопрос: зачем такая Министр?!