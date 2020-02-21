Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что нетерпимость всех ко всем - это итог 6-летней пропаганды ненависти и Новые Санжары стали символом Украины после Майдана

Украина. Сегодня годовщина государственного переворота. И символично, что именно на эту дату у Майдана появился новый символ. Им стали Новые Санжары, где украинских граждан, которых вывезли из центра эпидемии, встретили булыжниками в окна, горящими покрышками, криками, чтобы они убирались куда угодно. «Поднебесная сотня». Во Львове и Тернополе блокируют дороги из-за коронавируса © скриншот видео Тернополяни Тернопіль

Это расчеловечивание — закономерный итог 6 лет интенсивной пропаганды расчеловечивания. Ненависть всех ко всем это итог 6 летней пропаганды ненависти. Новые Санжары и его ненависть ко всем это символ Украины после Майдана.

Так и войдет в историю. Хорошо бы, чтобы это быстрее ушло в историю.