Украина. Сегодня годовщина государственного переворота. И символично, что именно на эту дату у Майдана появился новый символ. Им стали Новые Санжары, где украинских граждан, которых вывезли из центра эпидемии, встретили булыжниками в окна, горящими покрышками, криками, чтобы они убирались куда угодно.
Это расчеловечивание — закономерный итог 6 лет интенсивной пропаганды расчеловечивания. Ненависть всех ко всем это итог 6 летней пропаганды ненависти. Новые Санжары и его ненависть ко всем это символ Украины после Майдана.
Так и войдет в историю. Хорошо бы, чтобы это быстрее ушло в историю.