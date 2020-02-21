А если бы не нацгвардия?
Даже страшно представить, а что сделали бы «гостеприимные» наши соотечественники в Новых Санжарах с теми людьми, которые были в автобусах, если бы у Нацгвардии не хватило сил противостоять воющей толпе соотечественников, жаждущих убить своих соотечественников.
Ведь даже плотное кольцо нацгвардейцев и БТРы не смогли защитить автобусы от камней, полетевших в окна под вой ненависти, который слышали и малые дети, и их матери.
Что чувствовала и думала мать, которая прижимала к себе голову маленького своего ребенка, защищая его от возможного булыжника, пущенного в автобус рукой соотечественника из Новых Санжар? Наверное, то же самое, что чувствовали матери детей Донбасса, когда прижимали их головы к себе в бомбоубежищах во время артобстрелов.
Что было бы с этими людьми, если бы меньший контингент Нацгвардии охранял автобусы? Если бы толпа добралась до той матери с ребенком?
В календаре Национального позора можно записывать еще один день:
— Майдан;
— начало АТО;
— Новые Санжары.