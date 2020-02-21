Украинский политик, лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга на своей странице в соцсети Facebook заметил, что эвакуированные из Уханя украинцы в Новых Санжарах вероятно испытывали схожие чувства, как и жители Донецка под бомбежками ВСУ

А если бы не нацгвардия?

Даже страшно представить, а что сделали бы «гостеприимные» наши соотечественники в Новых Санжарах с теми людьми, которые были в автобусах, если бы у Нацгвардии не хватило сил противостоять воющей толпе соотечественников, жаждущих убить своих соотечественников.

Ведь даже плотное кольцо нацгвардейцев и БТРы не смогли защитить автобусы от камней, полетевших в окна под вой ненависти, который слышали и малые дети, и их матери. Скандальная эвакуация здоровых граждан в нездоровую страну. Главные темы соцсетей 20 февраля © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Что чувствовала и думала мать, которая прижимала к себе голову маленького своего ребенка, защищая его от возможного булыжника, пущенного в автобус рукой соотечественника из Новых Санжар? Наверное, то же самое, что чувствовали матери детей Донбасса, когда прижимали их головы к себе в бомбоубежищах во время артобстрелов.

Что было бы с этими людьми, если бы меньший контингент Нацгвардии охранял автобусы? Если бы толпа добралась до той матери с ребенком?

В календаре Национального позора можно записывать еще один день:

— Майдан;

— начало АТО;

— Новые Санжары.