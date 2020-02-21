Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook написал, что уже вполне очевидны разрушительные последствия эпидемии коронавируса для мировой экономики, однако Кабмин Гончарука не осознает всей тяжести последствий глобального кризиса для Украины

Наши власти молчат, а последствия коронавируса очень сильно бьют по экономикам мира. Украина выстоит?

Надвигающийся экономический кризис-2020 будет пострашнее 2008 года. Вот подготовил небольшую подборку конкретных фактов и цифр из последних аналитических обзоров международных агентств:

— более 2/3 китайской экономики впали в спячку, в частности, после Нового года не вернулись к рабочим местам на транспорте и в логистике более 200 млн внутренних трудовых мигрантов;

— почти 500 млн человек находятся в карантине; Скаршевский об экономике Украины: год начался с провала © Facebook, Виктор Скаршевский | Перейти в фотобанк

— главные порты Китая (в КНР расположены 7 из 10 крупнейших портов мира и 4/5 всех товаров Поднебесной перевозится морем) фактически «лопаются по швам» из-за переполненности контейнерами и отсутствием грузчиков, водителей каров, крановщиков и пр.;

— еда заканчивается у всего городского Китая (по данным Bloomberg, тысячи контейнеров с замороженной свининой, говядиной и птицей под угрозой гниения стоят без движения в крупных грузовых портах);

— в переполненных складах не хватает силовых установок для охлаждения скоропортящихся грузов.

Такого еще не переживала ни одна страна мира! И экономики других стран ежедневно теряют миллиарды из-за резкого снижения товарооборота с КНР. К примеру, по данным американского мясного гиганта Tyson Foods, коронавирус серьезно нарушил поставки в Китай, а Датская судоходная компания «Мёллер-Мерск» отменила отправку 20 контейнеровозов. Кстати, украинская экономика тоже во многом зависит от морских перевозок.

И об этом нужно очень серьезно подумать. Какими будут действия правительства и Верховной Рады?