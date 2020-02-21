Украинский политолог-международник и журналист Олег Волошин на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что события в Новых Санжарах являются результатом навязывания современному обществу архаичной модели, построенной на гремучей смеси Запорожской Сечи и бандеровщины

Сегодня, конечно, день национального позора. Но с другой стороны… Были лётчики и стюардессы, врачи и добровольцы в аэропорту, полицейские и нацгвардейцы — множество людей, исполнивших свой долг и продемонстрировавших наличие у них того самого достоинства. «Вы все прокажённые вирусом ущербности»: соцсети об эвакуации украинцев из Уханя © AFP, Sergei SUPINSKY | AFP, Sergei SUPINSKY | Перейти в фотобанк

Мы вновь увидели столкновение городской цивилизации и архаичного забитого села. В последние шесть лет мировоззрение этого села нам навязывали как единственно правильную государственную идеологию, пытались жить с головой, обращённой в прошлое, вместо современного общества строить смесь Запорожской сечи с бандерштатом. Вот и результат.

Я всегда говорил, что мое сопротивление принудительной украинизации продиктовано не этническими, а социальными причинами, недовольством уровнем навязываемой культурной матрицы. Качественный Украинский культурный продукт и так приживался вполне успешно во всех частях страны. А Океан Эльзы слушали и в России.

Украина все же разная. И между ее частями пропасть: пока одни сортируют мусор и собирают деньги на лечение маленьких онкобольных, другие бьют окна в автобусах с детьми. Майдан проиграл и привёл к таким тяжёлым последствиям во многом потому, что начинали его первые, а завершали вторые, приведя в итоге к власти негодяев.