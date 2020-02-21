Украинский журналист Вячеслав Чечило на своей странице в соцсети Facebook заметил, что события вокруг протестов против размещения на карантин эвакуированных из Китая украинских граждан демонстрируют раскол общества "не по Днепру, а по ментальности"

Вчерашний день показал, что, несмотря на крики про «единую страну», страна все же не очень едина. И раскол проходит далеко не по Днепру.

В Украине живут представители двух совершенно разных миров, между которыми не история и не география, а примерно 100 лет.

Это суржикоязычные представители аграрного доиндустриальноего общества, четко определяющие себя как украинцы. «Чувствуют ли они себя в безопасности»? Чем закончилась эвакуация украинцев из Китая © AFP, Sergei SUPINSKY | AFP, Sergei SUPINSKY | Перейти в фотобанк

И русскоязычные представители индустриального общества, которые, в основном массе, тоже определяли себя как украинцы, но в последнее время все чаще начинают задумываться о своей идентичности. Потому что явно ощущают, что кроме паспорта ничего общего с первой группой не имеют. История, язык, герои, книги, уже даже церковь — все разное.

Куда пойдет этот этногенез? Будет ли он как-то оформлен политически?

Если бы в составе Украины остались Крым и Донбасс, то, я бы, наверное, ответил, «да». Но без них, скорее всего, эта вторая группа будет безжалостно раздавлена и выдавлена из страны.

«Оппонент» не просто больше. Он агрессивнее. И, что самое важное, он по своей внутренней природе не приемлет чужаков, другого мнения. Не готов даже слушать, не то чтобы слышать.