Вот и прилетел чёрный лебедь. От происходящего у нас вчера оторопь берёт. А теперь попробуйте хоть кого-нибудь убедить в том, что 6 лет назад у нас восторжествовала "революция достоинства".
Оказывается 6 лет безнаказанности толпы "активистов" хватило для того, чтобы в целом нормальных людей поразила эпидемия массового позора. Таков итог государственной политики интегрального национализма, лучшая иллюстрация которой стало хоровое исполнение врачами гимна Украины — они победили, вывезенных из Уханя к ним не повезут!
Можно только позавидовать немцам, регулярно массово выходящих на митинги против ультраправых.