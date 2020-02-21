Глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский на своей странице в соцсети Facebook отметил, что происходящее в Новых Санжарах и других регионах страны – это закономерный итог государственной политики интегрального национализма

Вот и прилетел чёрный лебедь. От происходящего у нас вчера оторопь берёт. А теперь попробуйте хоть кого-нибудь убедить в том, что 6 лет назад у нас восторжествовала "революция достоинства". Скандальная эвакуация здоровых граждан в нездоровую страну. Главные темы соцсетей 20 февраля © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Оказывается 6 лет безнаказанности толпы "активистов" хватило для того, чтобы в целом нормальных людей поразила эпидемия массового позора. Таков итог государственной политики интегрального национализма, лучшая иллюстрация которой стало хоровое исполнение врачами гимна Украины — они победили, вывезенных из Уханя к ним не повезут!

Можно только позавидовать немцам, регулярно массово выходящих на митинги против ультраправых.