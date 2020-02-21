«Теплая» встреча соотечественников, прибывших из Китая, лишний доказала, что большая часть украинского общества до сих пор пребывает в традиционной крестьянской культуре, для которой характерны:

— короткий радиус доверия(семья, семейный клан, кумовья, церковная община)

— отсутствие критического мышления

Скандальная эвакуация здоровых граждан в нездоровую страну. Главные темы соцсетей 20 февраля
Скандальная эвакуация здоровых граждан в нездоровую страну. Главные темы соцсетей 20 февраля
© REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

— нежелание приобретать знания, невежественность

— чрезмерная религиозность, обрядовость, мракобесие

— консерватизм, боязнь изменений, новаций

— регулирование жизни традициями, обычаями, а не законами

— примитивный уклад жизни (подсобные хозяйства, дачи, огороды)

— недоверие к власти и т.д.

В Украине нация пока не сложилась и при такой дремучей культуре и не могла сложиться. Людей объединяет вместе в масштабе всей страны пока только телевизор. Но, как показала практика, он легко может их и разъединить.