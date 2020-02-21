Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook отметил, что протесты против принятия у себя в регионе эвакуированных из Уханя соотечественников лишний раз доказали, что большей части украинского общества до сих пор присуща традиционная крестьянская культура

«Теплая» встреча соотечественников, прибывших из Китая, лишний доказала, что большая часть украинского общества до сих пор пребывает в традиционной крестьянской культуре, для которой характерны: — короткий радиус доверия(семья, семейный клан, кумовья, церковная община) — отсутствие критического мышления Скандальная эвакуация здоровых граждан в нездоровую страну. Главные темы соцсетей 20 февраля © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк — нежелание приобретать знания, невежественность — чрезмерная религиозность, обрядовость, мракобесие — консерватизм, боязнь изменений, новаций — регулирование жизни традициями, обычаями, а не законами — примитивный уклад жизни (подсобные хозяйства, дачи, огороды) — недоверие к власти и т.д. В Украине нация пока не сложилась и при такой дремучей культуре и не могла сложиться. Людей объединяет вместе в масштабе всей страны пока только телевизор. Но, как показала практика, он легко может их и разъединить.