Депутат Верховной Рады Украины VII и VIII созывов, лидер партии «Наши» Евгений Мураев на своей странице в соцсети Facebook написал, что власти не хватило ума понять – чем может закончиться бездарная попытка попиариться в фактически неуправляемой стране

Очевидно, что единственный опыт власть имущих кричит, что шоу должно продолжаться любой ценой, но все же. Превратить человеческое горе и страх в пиар, а трещащую по швам страну — в декорации могли только реальные профаны и дебилы (с).

Какой смысл был тянуть наших граждан из Уханя, где за неделю способны построить ультра-современные клиники, где есть все возможности и наработанные опыт и условия, к нам, где закрываются больницы, врачи работают за минималку и нет никаких условий для лечения больных и безопасности здоровых? Скандальная эвакуация здоровых граждан в нездоровую страну. Главные темы соцсетей 20 февраля © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Какой смысл был бросать кость обезумевшей толпе, рождённой на майдане головой в асфальт, если государство не в состоянии этому противопоставить закон и систему, его защищающую?

Ответ очевидный — очередная бездарная и провальная пиар-акция власти. А оценить последствия, мозгов выданных на сдачу, просто не хватило.

А теперь ответьте себе на два вопроса: голосуя за слуг, давали ли вы добровольное согласие стать массовкой в этой клоунаде и ярмарке тупости; и действительно ли все ещё надо подождать и потерпеть, пока нас не станет еще на пару миллионов меньше?