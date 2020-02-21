День национального позора.
Мы всегда думали, что власть может быть хорошей и ужасной, справедливой или напротив, жестокой. А вот народ, да еще такой працювитый, спивучий та талановитый! Народ на Украине всегда был замечательным. Мы так считали.
На самом деле в любом обществе есть альтруисты и преступники, герои и дезертиры.
Но общество и государство хранит себя тем, что героев называет героями, а убийц и преступников жестоко наказывает.
На Украине бандитов и выродков назвали героями, трусов и алчных эгоистов нарекли борцами за демократию, а память о настоящих героях снесли и стерли.
Чему теперь удивляться, что победившие жестокие выродки, уничтожившие понятие чести и человечности, разбивают окна в автобусах с несчастными эвакуированными.
Вам нравились герои Майдана? Вот их настоящее лицо, которое стало лицом Украины в глазах всего мира. Какой позор!