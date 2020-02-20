Депутат Верховной Рады Украины VII и VIII созывов, лидер партии «Наши» Евгений Мураев на своей странице в соцсети Facebook полагает, что протесты против приема эвакуированных из Китая сограждан показали, насколько разными ценностями руководствуются общины в различных регионах Украины

Конечно же дико и постыдно выглядят действия отдельных граждан в различных регионах Украины, особенно в краю «титульно-духовной» нации. Малое испытание выворачивает наизнанку и показывает реальное нутро «патриотов» под лозунгом «моя хата с краю».

Так много пафоса и елея о единстве и «гидности» — и совершенно истеричное, пещерное поведение. Как и в 2005, 2014 и 2020-м. Так и хочется вернуть: так кто из нас сепар? Скандальная эвакуация здоровых граждан в нездоровую страну. Главные темы соцсетей 20 февраля © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Но я вас уверяю: стыдно им не будет и уже послезавтра они в оправдание собственного малодушия и ущербности вылезут из схронов и начнут нас снова учить любить Украину и украинцев.

Никогда мы не сможем одинаково смотреть на вещи и одинаково к ним относиться. Только глубокая децентрализация и максимальное самоопределение регионов по ключевым вопросам позволят сохранить остатки страны в текущих границах, если этого ещё кто-то хочет.