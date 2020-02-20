Украинский политолог-международник и журналист Олег Волошин на своей странице в соцсети Facebook убежден, что нынешние события с эвакуированными из Китая украинцами показали - если эпидемия начнётся в одной из областей, все остальные от неё отгородятся и без всякого внешнего вмешательства

Мне представляется, что весь этот средневековый ужас вокруг эвакуированных из Китая очевидно доказывает, что никакой «революции достоинства» не было и в помине. Роста политической грамотности и правового самосознания не произошло и не могло произойти. Ведь на своём пике Майдан из гражданского протеста был усилиями с обеих сторон переведён в режим бунта одной части страны против другой. Скандальная эвакуация здоровых граждан в нездоровую страну. Главные темы соцсетей 20 февраля © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Были, конечно, какие-то рефлексии столичной интеллигенции, но для приехавших из провинции это и тогда было таким же проявлением особенностей национального характера, как и сейчас.

Собраться на протест в том виде, как это показано в «Огнём и мечом» Сенкевича или «Чёрной раде» Кулиша — это запросто. Но это ничего не имеет общего с гражданским правосознанием — чисто архаичная привычка защищать свою общину и ее интересы в самом узком их понимании.

В этом смысле Украина уже не существует как единое целое. Если, не дай Бог, эпидемия начнётся в одной из областей, все остальные от неё отгородятся и без всякого внешнего вмешательства.