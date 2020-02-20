Журналист Иван Лизан на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал появившееся в украинских СМИ сообщение о якобы платеже ЛНР украинскому водоканалу мелкими монетами весом в 58 тонн

Как ЛНР «заплатила» Киеву монетами за воду.

В сети есть особый вид новостей о том, как кто-то кому-то платит из мести монетами. Так, долгое время в сети ходила хохма о том, что Samsung, проиграв Apple патентный спор, выплатила 1 млрд долларов 5-центовыми монетами, которые привезли в 30 грузовиках. Новость, понятное дело, липовая.

1 млн долларов 100-долларовыми купюрами весит 10 кг. 1 млрд долларов наличкой будет весить 10 тонн. 1 млрд долларов монетами по 5 центов — 20 млрд монет. Вес 5-центовой монеты — 5 гр. Общий вес 1 млрд долларов 5-центовиками — 1 млн тонн, или 50 тыс. 20-тонных грузовиков. Скубченко: Возможность платить пенсии в Донбассе есть и механизмов достаточно © Facebook, Александр Скубченко

Проще говоря, 1 млрд долларов монетами не поместился бы в грузовики. Да и столько 5-центовиков монетный двор США чеканил бы лет 15 минимум.

И вчера написали о том, что ЛНР за воду с Украиной расплатилась монетами. Ссылались на главу Попаснянского районного водоканала. Якобы Украине передали 58 тонн мелочи в 25-кг мешках. То есть украинской стороне пришлось перенести руками через мост в районе города Счастье 2320 мешков с мелочью.

И эта новость уже куда ближе к реальности, чем байка о Samsung и Apple, но и она липовая — позже чиновник заявил, что деньги передали купюрами. Впрочем, об этом почти никто не написал. Но всё же было бы лучше, если бы данная новость оказалась бы правдой, в таком случае она была бы одновременно и смешной, и грустной.

Смешной потому, что ЛНР этим шагом и поглумилась бы над Украиной, и проявила бы смекалку, — в ЛНР наверняка в хранилищах банков лежат изъятые из денежного оборота во время перехода в рублёвую зону монеты. Они бы превратились бы из металлолома в платёжное средство.

А так новость просто грустная — за 6 лет войны Киев так и не удосужился создать хотя бы какую-то систему платежей с республиками. Деньги возят налом при посредничестве ОБСЕ.

Жаль, что ЛНР не заплатила монетами. Впрочем, может, у ДНР что-то завалялось, — кто его знает, может, если собрать всю гривневую мелочь из ЛНР и ДНР и заплатить ею за воду, то Киев согласился бы создать какой-то вменяемый и удобный формат расчётов с непризнанными республиками, а заодно расширил бы мост, который до войны был автомобильным, а после реконструкции стал пешеходным.