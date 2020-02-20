Деградация общества на примере Украины.
Перекрытие подъездов к больницам, куда могут доставить наших граждан, эвакуированных из Китая, для прохождения карантина — это просто средневековая дикость какая-то.
Вот вам и «Слава Украине» от жителей Западной Украины.
Сегодняшняя ситуация по возвращению здоровых граждан в нездоровую страну ярко показала только одно — все то, что имеет прямое отношение к национальной безопасности страны, в т.ч. ее биобезопасности, должно иметь чёткую вертикаль и прямое подчинение президенту. По крайней мере, на тот период, который необходим для восстановления утраченных функций.