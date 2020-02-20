Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook написал, что перекрытие подъездов к больницам, куда могут доставить украинских граждан, эвакуированных из Китая, для прохождения карантина просто немыслимо в любой цивилизованной стране

Деградация общества на примере Украины.

Перекрытие подъездов к больницам, куда могут доставить наших граждан, эвакуированных из Китая, для прохождения карантина — это просто средневековая дикость какая-то. Эвакуированных из Китая украинцев в Харькове размещать не будут - губернатор © Facebook, Максим Куцый

Вот вам и «Слава Украине» от жителей Западной Украины.

Сегодняшняя ситуация по возвращению здоровых граждан в нездоровую страну ярко показала только одно — все то, что имеет прямое отношение к национальной безопасности страны, в т.ч. ее биобезопасности, должно иметь чёткую вертикаль и прямое подчинение президенту. По крайней мере, на тот период, который необходим для восстановления утраченных функций.