Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что чудовищная ситуация с отказом принять своих сограждан, эвакуированных из Китая, одна из лучших иллюстраций катастрофы, случившейся на Украине

Украина наконец то забрала своих граждан из Ухани, центра эпидемии. Но самолет кружит над страной и не может приземлиться. Никто не хочет его пускать. Забрала почти последняя из всех государств мира. Намного позже Бангладеш. Забрала только после того, как граждане Украины по российским телеканалам уже начали умолять Россию забрать их. После того как Ольга Скабеева и программа «60 минут» посвятили украинцам — заложникам эпидемии и безответственности правительства — несколько передач. Манчук: Коронавирус показал подлинную цену лицемерному патриотизму © А. Манчук

Забрала, но не может привезти в Украину. Самолет прилетел на территорию Украины и не может сесть! В городах, куда должны были привезти измученных людей на карантин, отказываются их принимать! Во Львов должны были привезти. Тогда националисты блокировали дороги и аэропорт и заявили, что не пустят граждан Украины на карантин. Что это Зеленский ненавидит не проголосовавший за него Львов и хочет его погубить. И завести во Львов смертельный вирус. В Полтаве тоже блокировали аэропорт националисты. И в других городах.

В результате самолет сделал уже 35 кругов над Харьковской областью и не может никуда сесть. Самолет как бы завис над страной. Возможно, он сядет в Борисполе.

Это одна из лучших иллюстраций катастрофы, случившейся в Украине. Это единственная страна мира, где граждане не хотят принимать на лечение своих сограждан. Где ненавидят своих и боятся их.