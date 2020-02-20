Уже в этом году Украина может ожидать получения в НАТО статуса партнера с расширенными возможностями.- Министр Обороны Украины.
Нет иллюзий, чем это закончится. Для Украины растанцовка с НАТО, скорее всего, приведет к ещё большей потере самостоятельности в своих решениях. Все так надеялись на евроинтеграцию, в результате получили набор правил и ограничений и ровным счётом ничего в экономическом смысле. Страна ослабла и потеряла свою стратегическую концепцию.
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