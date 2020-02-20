Глава Национального банка Украины в 2010-2012 годах Сергей Арбузов на своей странице в соцсети Facebook отметил, что постмайданный внешнеполитический вектор на сближение с ЕС и НАТО привел к тому, что Украина получила набор ограничений и ровным счётом ничего в экономическом смысле

Уже в этом году Украина может ожидать получения в НАТО статуса партнера с расширенными возможностями.- Министр Обороны Украины. Загороднюк рассказал, когда Украина станет партнером НАТО © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

Нет иллюзий, чем это закончится. Для Украины растанцовка с НАТО, скорее всего, приведет к ещё большей потере самостоятельности в своих решениях. Все так надеялись на евроинтеграцию, в результате получили набор правил и ограничений и ровным счётом ничего в экономическом смысле. Страна ослабла и потеряла свою стратегическую концепцию.

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