Украинский политолог Юрий Романенко на своей странице в соцсети Facebook отметил, что истерия в западных регионах из-за возврата сограждан из Китая отлично иллюстрирует пустоту официальных мантр в виде ежегодных показушных церемониалов на день Соборности, день флага или выставление свечек на годовщину Голодомора

Почему украинцы испытывают ужас от возврата украинцев из Уханя?

Потому что они рационально и иррационально понимают, что государство не имеет ни малейшего шанса при столкновении с коронавирусом оказать эффективную помощь. При этом даже аргументы, что это здоровые люди, которых просто нужно подержать в карантине не останавливает панику. Ну, как сказать панику, скорее бесстыжие и тупые попытки получить на этом какие-то политические дивиденды местными хомячками, мечущимися в поисках подкачки рейтинга.

И вот богобоязненные львовяне, которые по выходным ходят в церковь и слушают проповеди о Христе и его добрых делах, угрожают блокировать аэропорт. Это лучшая демонстрация разобщённости общества сейчас — реальная угроза не сплачивает общество, а наоборот, доминирует логика homus homini lupus est — человек человеку волк. Манчук: Коронавирус показал подлинную цену лицемерному патриотизму © А. Манчук

Ну и вишенка на торте. Эта ситуация отлично иллюстрирует пустоту официальных мантр в виде ежегодных показушных церемониалов на день Соборности, день флага, день флага флагов или выставление свечек на годовщину Голодомора. Все это не работает. Флаги не остановят вирус и обезумевшую от страха толпу. Бандера не заменит работающую эпидемиологическую службу. Иисус не выполнит функцию Кабмина.

Меня спрашивали сегодня, кто будет после Зеленского. Это будут более жёсткие и жестокие люди. История не терпит имитаторов. 29 лет имитации государства привели Украину в такое скотское состояние, когда люди кидаются друг на друга как собаки. Такое государство и такое общество не имеют внутренней силы. А обстоятельства в которых находится сегодня Украина не терпят слабости. Слабости пожирают ее. Потому предстоит болезненный спуск с горы «казаться» на маленький холмик «быть».