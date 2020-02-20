Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий на своей странице в соцсети Facebook заметил, что данные по тратам украинцев в Польше показывают - трудовая миграция с Украины постепенно превращается в полноценную эмиграцию самых трудоспособных и предприимчивых граждан страны

В 2019 году украинцы в Польше потратили рекордную сумму денег — сумма потраченных средств за год выросла в два раза, тогда как переводы в Украину почти не выросли.

Об этом сообщает аналитический департамент Международной компании с аутстаффинга "Gremi personal" со ссылкой на официальные данные Центрального статистического управления Польши (Główny Urząd Statystyczny — GUS).

Отмечается, что за 2019 год общая сумма потраченных украинцами средств в Польше достигает 2,14 млрд долларов, тогда как в 2018 году — она ​​была лишь 1,05 млрд долларов. Заробитчане стали главными инвесторами в экономику Украины © flickr.com, пресс-служба НБУ

Этот факт прямо свидетельствует о начале кардинальных перемен в умонастроениях трудовых мигрантов с Украины. Ранее она описывалась формулой: приехал-заработал-вернулся. Теперь приехал-перевез семью-остался.

Таким образом, трудовая миграция с Украины постепенно превращается в полноценную эмиграцию самых трудоспособных и предприимчивых граждан.

Если тенденция наберет обороты, то вскоре она ударит и по гривне. Крепость которой последние годы поддерживается исключительно переводами в страну мигрантов. Так, в 2019 году они достигли 12 млрд долларов в год и вдвое превысили поступления от государственных заимствований.