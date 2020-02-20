Директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что под тяжестью социально-экономических проблем, президент и Кабмин начали делать попытки хотя бы понять, что происходит в стране

Что-то пошло не так…

Зеленский собирает врачей "узнать мнение" о медреформе. Гончарук анонсировал создание координационного центра по промышленной политике.

Так, глядишь, и за анализ положения дел в стране возьмутся. Зеленский ничего не станет делать для повышения рейтинга, пока тот не упадёт ниже 30% — Молчанов © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

А еще национальный диалог о мире, переселенцы, реформа земельных отношений, "большая приватизация", последствия т.н. "административной реформы", система социального обеспечения, региональная политика,…

Вообще, в стране много чего еще есть, в чем надо разбираться ДО включения "ксерокса решений". Наверное, в Офисе Президента, после чтения комиксов, презентаций и просмотра ФБ и Инстаграмм, еще чего прочли…

Советую перечитать тексты президентских посланий (особенно 2011-2012, хорошие были "непрочтенные" тексты).

И жду, наконец-то, Послания Президента Зеленского.