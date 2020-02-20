Что-то пошло не так…
Зеленский собирает врачей "узнать мнение" о медреформе. Гончарук анонсировал создание координационного центра по промышленной политике.
Так, глядишь, и за анализ положения дел в стране возьмутся.
А еще национальный диалог о мире, переселенцы, реформа земельных отношений, "большая приватизация", последствия т.н. "административной реформы", система социального обеспечения, региональная политика,…
Вообще, в стране много чего еще есть, в чем надо разбираться ДО включения "ксерокса решений". Наверное, в Офисе Президента, после чтения комиксов, презентаций и просмотра ФБ и Инстаграмм, еще чего прочли…
Советую перечитать тексты президентских посланий (особенно 2011-2012, хорошие были "непрочтенные" тексты).
И жду, наконец-то, Послания Президента Зеленского.