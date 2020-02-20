Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер на своей странице в соцсети Facebook подчеркнула, что западные регионы в истории с протестами против размещения эвакуированных из Китая соотечественников наглядно показали их невероятный эгоизм и лживость показного патриотизма

Инфекция хуторянства, или Шины против вируса

Казалось бы, нас после Майданов трудно удивить беспредельной тупостью и ограниченностью, которые на Украине величают патриотизмом. Но история с эвакуацией украинцев из Уханя поразила даже искушенных.

Можно, конечно, все списать на тотальное недоверие к украинской власти, которая всегда подсовывает простым гражданам гадость под видом конфетки. Можно кивать на разруху и развал в украинской медицине, которая не сможет обеспечить лечение от коронавируса и предотвращение пандемии. Манчук: Коронавирус показал подлинную цену лицемерному патриотизму © А. Манчук

Но…когда простые жители Львовской и Тернопольской областей массово протестуют против размещения в этих регионах эвакуированных из Китая — это что, такое проявление патриотизма?

Патриотизм — это же не гимны спивать, прижимая руку к вышиванке. Это не ненависть к чужакам, которые слушают не Гулака-Артемовского, а Рахманинова. Это в первую очередь — чувство солидарности к своим соотечественникам, сочувствие и единство в преодолении общих бед.

А что мы видим?

Невероятный эгоизм, ненависть к «носителям заразы», желание спихнуть все неприятности кому угодно. И вот по испытанным лекалам, во Львове к госпиталю начали подвозить шины. Причем, этих людей уверяют, что эвакуированные — не заражены, что они просто возвращаются домой, что их просто подержат в карантине для всеобщей безопасности.

Но, представим, что кто-то из них действительно подхватил этот вирус. Его нужно не впускать домой, пусть помирает в Китае?

Вот в этом и заключалась идеология майданов — ничего не жалко, ни соотечественников, ни страны, ни законов, ни украинской экономики. Главное, чтобы житель Тернопольщины, мог беспрепятственно поехать на сбор клубники под Краков, и привезти копеечку, чтобы построить себе красивую хату на отдельном хуторе.

Те люди, которые провозгласили себя носителями великого украинского патриотизма, действовали из бесконечного тупого эгоизма, типичного «хуторянства», которое в конфликте общественных интересов с личными всегда будет биться за «свою рубашку».

Для этого и стоял Майдан, чтобы хуторянство победило общество. Эта инфекция куда страшнее коронавируса.