У каждого из этих политиков индивидуальный стиль работы. Оба склонны к принятию неординарных решений, которые не лежат на поверхности. Смены курса на украинском направлении не будет.
Однако методы движения к урегулированию ситуации изменятся. Сурков был склонен к персонификации политической силы. Он действовал и подбирал конкретных людей, которые вели работу. Дмитрий Козак склонен к тому, чтобы делать политику через экономическое и геополитическое влияние.
Он в меньшей степени ориентируется на персональные качества тех или иных исполнителей. Он работает нетривиально и использует интересы конкретных групп влияния в отдельной стране.