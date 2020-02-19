У каждого из этих политиков индивидуальный стиль работы. Оба склонны к принятию неординарных решений, которые не лежат на поверхности. Смены курса на украинском направлении не будет.

Конец целой эпохи. Что для Украины означает отставка Суркова
Конец целой эпохи. Что для Украины означает отставка Суркова
© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Однако методы движения к урегулированию ситуации изменятся. Сурков был склонен к персонификации политической силы. Он действовал и подбирал конкретных людей, которые вели работу. Дмитрий Козак склонен к тому, чтобы делать политику через экономическое и геополитическое влияние.

Он в меньшей степени ориентируется на персональные качества тех или иных исполнителей. Он работает нетривиально и использует интересы конкретных групп влияния в отдельной стране.