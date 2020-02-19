Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин на странице института в соцсети Facebook рассказал, чем отличаются подходы Владислава Суркова и Дмитрия Козака и в чем они схожи

У каждого из этих политиков индивидуальный стиль работы. Оба склонны к принятию неординарных решений, которые не лежат на поверхности. Смены курса на украинском направлении не будет. Конец целой эпохи. Что для Украины означает отставка Суркова © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Однако методы движения к урегулированию ситуации изменятся. Сурков был склонен к персонификации политической силы. Он действовал и подбирал конкретных людей, которые вели работу. Дмитрий Козак склонен к тому, чтобы делать политику через экономическое и геополитическое влияние.

Он в меньшей степени ориентируется на персональные качества тех или иных исполнителей. Он работает нетривиально и использует интересы конкретных групп влияния в отдельной стране.