Первый заместитель главного редактора интернет-газеты «Страна.ua» Светлана Крюкова на своей странице в соцсети Facebook после визита в Зеленского в Бориспольскую больницу призвала президента издать указ, запрещающий ближайшие четыре года всем министрам и чиновникам лечится в коммерческих украинских и зарубежных клиниках

Президент Зеленский посетил больницу в Борисполе и торжественно опроверг информацию в предыдущем посте о том, что по стране закрываются больницы, а медикам сокращают зарплаты. Владимир Александрович, вижу прогресс в вашем правлении. Вы уже наловчились врать, как Петр Алексеевич. Для правдоподобности возите с собой в багажнике парочку ножниц и моток красной ленты. Чуть что — натянули перед парадным входом в показательно-образцовое учреждение, перерезали, засэлфились, и все отлично. Зеленский соберет известных врачей для оценки медреформы © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

А когда наиграетесь пригласите обычно хирурга из любой госбольницы Кривого Рога. Пусть проведет вам экскурсию по корпусам. Потом посадите его в машину и поедьте в Городню — малую Родину премьера, которой он так стесняется, что вычеркивает из официальной биографии — еще так дыра! И там оооочень красивая больница, как раз для таких случаев. А дальше сделайте большое дело.

Примите указ, запрещающий ближайшие четыре года всем министрам, топ-чиновникам, сотрудникам Офиса президента, а также их членам их семей лечится в коммерческих украинских и зарубежных клиниках. Никаких больше Борисов, Добробутов, венских, израильских и немецких клиник.

Роды, туберкулез, инсульты, сифилис — все дружно лечатся в государственных украинских больницах. Причем не в столичных, а по факту первый прописки, откуда родом. Окунитесь, так сказать, в настоящую медицинскую реформу. Как тот парень из фильма — Голобородько.