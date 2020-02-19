Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему возникла и к чему может привести правовая коллизия с невозможностью увольнения руководителя НАБУ Сытника

Сегодня под зданием Кабмина проходит акция представителей аграриев за отставку директора НАБУ Сытника. Напомню, что после отчета главы антикоррупционного органа на комитете ВР, который не принял никакого решения, депутаты от разных фракций собрали подписи и зарегистрировали постановление об увольнении. Сытник рассказал, как Запад запретил «Слугам народа» отправлять его в отставку с поста главы НАБУ - «Джокер» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Однако правовая коллизия с невозможностью увольнения Сытника приводит к таким вот яичным перфомансам, как сегодня под Кабмином и парламентом. Если не работают правовые институты, то голос берет улица.

Думаю, что это должно стать определенным прецедентом на будущее, чтобы в соответствующих законах более аккуратно и тщательно была прописана работающая система сдержек и контроля над антикоррупционными органами, которые все еще работают в стране, где управляет коррупция, а не законы.