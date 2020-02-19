Украинский политолог Алексей Якубин на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему для экспертов очень важно добиться хотя бы малых подвижек в реализации инициатив по продвижению мирного процесса в Донбассе

Почему важно сохранять экспертные дискуссии и не путать их с политическими решениями. Глава Мюнхенской конференции попал в базу скандального сайта «Миротворец» © Миротворець

"Время работает против сторонников компромисса, именно поэтому эксперты, выступающие за компромисс, начинают с малого — с того, что уже сейчас могло бы создать позитивную динамику.

Возобновление переговоров в нормандском формате для них — свидетельство того, что положительные сдвиги возможны. Замечания критиков, утверждающих, что окно возможностей иллюзорно, могут стать самосбывающимся пророчеством — если большинство придет к выводу, что мирные планы репутационно опасны даже для экспертов, не говоря уже о политиках, а компромиссы невозможны, то мирного решения и не будет".