Политический аналитик Алексей Калиниченко на своей странице в Facebook прокомментировал отставку помощника президента РФ Владислава Суркова, долгое время курировавшего донбасское направление

Снова пошли пузыри по воде… Суркова уволили… Путин своим указом освободил от должности помощника президента… Суркова… Уволил…

Ну, освободил. Наверняка освободил, дав возможность приложения явно недюжих способностей этого человека на более важном направлении. Наверное, сделано это потому, что сегодня вопрос Украины для империи решен. Конец целой эпохи. Что для Украины означает отставка Суркова © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Что сегодня для Кремля является наиболее важным?

Сегодня для Кремля наиболее важным есть тема переустройства системы российской власти. Именно этим должны быть озабочены люди ответственные и государственные.

В России сейчас происходит то, чем должны были бы заниматься на Украине те, кто громко называет себя политиками, — формирование принципов мировоззрения и смыслов существования государства в условиях нового миропорядка.

P.S. Чем будет заниматься Сурков при Путине в ближайшее время? Делом будет заниматься, насколько я вообще смыслю в политике.