Снова пошли пузыри по воде… Суркова уволили… Путин своим указом освободил от должности помощника президента… Суркова… Уволил…
Ну, освободил. Наверняка освободил, дав возможность приложения явно недюжих способностей этого человека на более важном направлении. Наверное, сделано это потому, что сегодня вопрос Украины для империи решен.
Что сегодня для Кремля является наиболее важным?
Сегодня для Кремля наиболее важным есть тема переустройства системы российской власти. Именно этим должны быть озабочены люди ответственные и государственные.
В России сейчас происходит то, чем должны были бы заниматься на Украине те, кто громко называет себя политиками, — формирование принципов мировоззрения и смыслов существования государства в условиях нового миропорядка.
P.S. Чем будет заниматься Сурков при Путине в ближайшее время? Делом будет заниматься, насколько я вообще смыслю в политике.