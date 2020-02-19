Украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook заметил, что Нацбанк и международные спекулянты согласовали механизм перетока накопленных капиталов из ОВГЗ на рынок земли

Не люблю "теории заговоров", но если дело касается стран с прогнившими государственными институтами, то без "плана" никак. Раньше написал пост о том, что на рынке ОВГЗ сейчас зарабатывается "гривна", за которую будет куплена украинская земля сельскохозяйственного назначения после открытия рынка земли.

В "пирамиде ОВГЗ" уже более 125 млрд. грн., и на этом "теле" будет наварено несколько миллиардов долларов в эквиваленте, то есть земля будет попросту "подарена". Атипичное укрепление гривны нанесло существенный урон фермерским хозяйствам: смотрим индекс с/х производства на госстате за 2019-й: в корпорациях рост, в домашних хозяйствах падение. Укрепление гривны: над Украиной навис гибридный дефолт © Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

Фермеры подходят к открытию рынка земли максимально ослабленными в финансовом плане (а тут еще и прогнозы по снижению урожая). Можно "зарезать корову" и "продать трактор", но денег все равно не хватит. Но пазл пока все-таки не складывался: если под рынок земли зайдет валюта, то это еще сильнее может укрепить гривну и повысить капитализацию рынка, что спекулянтам не выгодно. Но тут на "помощь" пришел НБУ и… пазл сложился!

Нацбанк разрешил иностранным банкам торговать гривной за пределами Украины. То есть десятки миллиардов "запаркованных" в пирамиде ОВГЗ гривен будут спокойно обменены на международных площадках, без влияния на внутренний рынок: спекулянты с ОВГЗ "на выходе" будут покупать валюту у спекулянтов с землей "на входе", первым нужен доллар/евро, вторым — гривна. Иногда первые, будут совпадать со вторыми, иногда — это будут родственные компании. Или совсем "чужие".

В общем они договорятся о "правильном" курсе. То есть в Украине может происходить девальвация и обесценивание активов, а на международных площадках — тишь да благодать… И купить землю простому фермеру в этих условиях, что Гончаруку получить нобеля по экономике….