Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook указал, что при нынешней экономической ситуации деньги МВФ будут ничего не решающим преддефолтным кредитом, а инфляция рано или поздно снова начнет раскручиваться

Украину от лицемерных и тупых соросят спасет только дефолт.

И это уже конкретный признак шизофрении. В начале этой недели — фактически в одно и то же время — из Кабмина и Нацбанка пришли разные заключения по решению одной и той же проблемы: как при падающей экономике побольше получить заемных и кредитных средств? При этом соросята тупят, как будто не понимают, что деньги стремятся туда, где спокойнее, а у нас сейчас просто отвратительные финансово-экономические показатели (к тому же рост ВВП Украины в IV квартале 2019г. замедлился до 1,5%, что является минимумом с начала 2016 г.).

Далее судите сами. Во-первых, представители Кабмина и Нацбанка провели неформальную встречу, в ходе которой обсудили спад в экономике Украины и сотрудничество с МВФ. В этой связи пресс-служба НБУ сообщила: «Такое замедление было ожидаемым и прогнозируемым». Экономические «пророки», и как тут не ругаться, мол, знали — падение будет, но почему-то ничего не делали, чтобы его остановить. Мозгов и опыта не хватило? «Ни о чем»: Дубинский жестко прошелся по отчету о работе Кабмина © Facebook/Александр Дубинский

Зато на этой встрече обсудили увеличение роли локальных инвесторов на рынке ОВГЗ и меры по увеличению ликвидности на вторичном рынке. Ну, нормальные люди? На фоне неуклонного укрепления в последнее время доллара США относительно большинства остальных валют наши соросята хотят превратить гривну в валюту-убежище от глобального финансового кризиса?! Нашли Украину — островок стабильности! Даже не смешно.

Во-вторых, вдруг, откуда ни возьмись — появился правительственный уполномоченный по вопросам госдолга Юра Буца с заявлением: «Важнейший фактор, который влияет на цену наших облигаций — это продолжение сотрудничества с МВФ: корреляция между заявлениями и ожиданиями относительно сотрудничества и уровнем котировок наших облигаций очень четкая». Ну, не хочет Юра сознавать, что при избытке ликвидности на глобальных рынках (плюс нижайшие ставки центробанков в мире) ключевыми факторами для решения инвесторов уйти с нашего долгового рынка остаются отсутствие у Кабмина комплексной инвестиционной стратегии, резкое падение промышленного производства, постоянная работа национального печатного станка и прочее.

Не хочу упрощать ситуацию, но за этот праздник жизни соросят нам еще придется очень дорого платить. Не сомневаюсь, что деньги МВФ — это будет преддефолтный кредит. Рано или поздно инфляция снова начнет раскручиваться, а Нацбанк будет ужесточать монетарную политику. И тогда нельзя будет обслужить внешний долг без девальвации гривны плюс инфляция. Придется девальвировать гривну или — дефолт!

Что делать сейчас? Необходимо реализовывать возможности удвоения ВВП в течение ближайших 3-х лет. Для этого, прежде всего, надо создать «Украинскую корпорацию развития» (надежную базу для новой экономической модели с предоставлением качественного инвестиционного сервиса). История активного создания корпораций развития берет свое начало в 1950-1960 годах. На сегодня в мире насчитывается более 100 корпораций развития. В Украине нет ни одной, есть только финансово-промышленные группы олигархов.