Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов на своей странице в Facebook отмечает, что сложно рассчитывать на приход иностранных инвесторов, если украинская власть не может обеспечить прозрачные «правила игры» для национального бизнеса

Владимир Зеленский постоянно говорит о привлечении зарубежных инвесторов, но проблема в том, что иностранцы внимательно смотрят, как государство относится к инвесторам внутренним.

Если в Украине постоянный конфликт между властью и бизнесом, то и внешние инвесторы сюда вряд ли придут.

Именно крупные отечественные предприятия сейчас вносят главный вклад в украинскую экономику. Это — UFuture, Fozzy Group, "Мироновский хлебопродукт", "Эпицентр" и многие другие. Экономика мародеров. Украинский министр пообещал догнать за пятьдесят лет белорусов © Facebook, Тимофей Милованов

Необходимы внятные условия и поддержка наших предприятий со стороны государства. Для этого нужна, прежде всего, политическая воля президента Украины и его ближайшего окружения.

Примеры удачной инвестиционной политики можно позаимствовать у: Польши, Хорватии, Турции, Саудовской Аравии…

Если вырастет украинская экономика, то повысится и общая капитализация страны. А это должно быть выгодно как бизнесу, так и власти.

Но пока, к сожалению, мы чаще видим внутреннюю «грызню», чем реальное решение стратегических вопросов.