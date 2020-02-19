Экс-депутат пяти созывов Верховной Рады от Коммунистической партии Украины Александр Голуб на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал сообщения СМИ о блокировании местными жителями дорог в Львовской и Тернопольской областях, чтобы не допустить приезда эвакуированных из Китая сограждан

Типа "продвинутые" Львовская и Тернопольская области категорически отказались принимать на карантин, украинцев, вывозимых из китайского Уханя. Без дислокации нет эвакуации. Почему Украина затягивает возврат сограждан из охваченного коронавирусом Уханя © REUTERS, TS/PKP | REUTERS, TS/PKP | Перейти в фотобанк

Додуматься только: аэропорт Тернополя отказал самолету в посадке, а рагули-активисты выставил пикеты на дорогах, чтобы не допустить соотечественников в санаторий «Медоборы»…

И это те, кто оглашенно вопил про «европейские ценности», цивилизацию, «єдину країну», «один народ»; те, которые поучали остальных как надо «родину любить»; от показной фальшивой набожности и «доброжелательности» которых уже просто тошнит…

Думай, Украина, думай — оно тебе надо?