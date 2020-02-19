Типа "продвинутые" Львовская и Тернопольская области категорически отказались принимать на карантин, украинцев, вывозимых из китайского Уханя.

Без дислокации нет эвакуации. Почему Украина затягивает возврат сограждан из охваченного коронавирусом Уханя
Без дислокации нет эвакуации. Почему Украина затягивает возврат сограждан из охваченного коронавирусом Уханя
© REUTERS, TS/PKP | Перейти в фотобанк

Додуматься только: аэропорт Тернополя отказал самолету в посадке, а рагули-активисты выставил пикеты на дорогах, чтобы не допустить соотечественников в санаторий «Медоборы»…

И это те, кто оглашенно вопил про «европейские ценности», цивилизацию, «єдину країну», «один народ»; те, которые поучали остальных как надо «родину любить»; от показной фальшивой набожности и «доброжелательности» которых уже просто тошнит…

Думай, Украина, думай — оно тебе надо?