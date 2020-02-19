Типа "продвинутые" Львовская и Тернопольская области категорически отказались принимать на карантин, украинцев, вывозимых из китайского Уханя.
Додуматься только: аэропорт Тернополя отказал самолету в посадке, а рагули-активисты выставил пикеты на дорогах, чтобы не допустить соотечественников в санаторий «Медоборы»…
И это те, кто оглашенно вопил про «европейские ценности», цивилизацию, «єдину країну», «один народ»; те, которые поучали остальных как надо «родину любить»; от показной фальшивой набожности и «доброжелательности» которых уже просто тошнит…
Думай, Украина, думай — оно тебе надо?