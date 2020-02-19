Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий на своей странице в соцсети Facebook предположил, какие просьбы к украинскому руководству были высказаны Майком Помпео во время его визита в Киев

Из кулуарного. Недавно побывавший в Украине Майк Помпео попросил Зеленского:

Во-первых, остановить процесс продажи земли в Украине.

Во-вторых, остановить строительство пирамиды ОВГЗ.

В-третьих, поддержать ПЦУ.

По первой позиции мотивация проста. Продажа земли в Украине преследует целью, прежде всего, заполучить 10 млн. га государственных земель, реальная рыночная стоимость которой оценивается в 10 трлн. долларов. Главный охотник за ней — Сорос, который разрабатывает схему по передаче ее в руки условного АО, например в качестве зачета за долги перед МВФ (в упрощенном виде). А затем — капитализацией в реальную рыночную стоимость. Теперь Трамп будет «трамповать» своих оппонентов. Чего ждать Киеву © REUTERS, Tom Brenner | REUTERS, Tom Brenner | Перейти в фотобанк

Администрация Трампа естественно не заинтересована в таком сценарии, ибо при его реализации противники Трампа получают такой финансовый ресурс, который позволит сместить Трампа, даже если он сумеет пройти на второй срок.

Из этой же серии тема по ОВГЗ. Сорос через своего премьера, министра финансов и главы НБУ фактически получил возможность выкачивать через ОВГЗ украинский госбюджет в свой карман. А из него финансировать козни против Трампа. И подготовку к захвату украинских черноземов.

При этом Помпео обещал найти МВФ, который контролируется людьми Сороса, альтернативу.

Третья позиция — личная. ПЦУ — детище Помпео. И ему нельзя стать мишенью для критики в США, в связи с провалом этого проекта.