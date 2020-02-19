Политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко на своей странице в соцсети Facebook написал, что очередное обострение на линии соприкосновении в Донбассе связано с постоянным стремлением противоборствующих сторон занять стратегические высоты в «серой зоне»

Сегодняшнее обострение боевых действий на Донбассе связано с борьбой за нейтральную полосу. В районе недалеко от Золотого (Новотошковское, Крымское и близлежащие населенные пункты) это происходит с конца января. Ну а на разных участках фронта это происходит все время конфликта, и с обеих сторон.

Почему я на это обращаю внимание? Это давняя проблема, и она связана с разведением войск. Разведение войск необходимо для снижения уровня обстрелов (чем ближе друг к другу конфликтующие стороны, тем чаще они стреляют друг в друга). Но как показала практика — после разведения войск может начаться (и во многих случаях действительно начинается) борьба за стратегические высоты и другие выгодные плацдармы на нейтральной (демилитаризованной полосе). «Задушить любую попытку начать выход из ситуации войны»: соцсети Украины про обстрелы на Донбассе © РИА Новости, Геннадий Дубовой | Перейти в фотобанк

Вчера в эфире программы «Свобода слова» я спрашивал об этой проблеме Сергея Рахманина. Дело в том, что в проекте их («Голоса») плана по Донбассу и Крыму также идет речь о создании демилитаризованной полосы вдоль линии соприкосновения. Но для того, чтобы за эту «серую зону» не воевали, ее должна реально контролировать третья сторона — или СММ ОБСЕ (но не в нынешнем, а в усиленном виде) или миротворцы ООН. И эту проблему надо обсуждать и в Минске и в Нормандском формате.

И еще две важные вещи для тактики переговорного процесса. Главный акцент в переговорах необходимо сделать на реальном прекращении огня. Все остальное потом. Никаких дальнейших действий по политической части Минских соглашений и по дальнейшему разведению войск до устойчивого прекращения огня, хотя бы поэтапного и секторального. Иначе сегодняшние проблемы будут повторяться и далее.

Вторая важная вещь — надо максимально активно поднимать тему российской паспортизации в ОРДЛО — и в Минске, и в Нормандском формате, и на заседаниях Совбеза ООН. Это реальное доказательство российского участия в конфликте и это, на сегодня, главное препятствие для политического урегулирования конфликта на Донбассе.