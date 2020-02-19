Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что все решения западных судов касательно России и впредь будут иметь не правовые, а политические обоснования

Суд в Нидерландах принял решение, что Россия должны отдать Ходорковскому 50 млрд долларов. Обоснование не важно, потому что это полностью политически коррумпированное решение. Оно показывает, что:

1. Запад не настроен на перемирие с Россией, а гибридная война будет продолжена. Требование у них простое — убрать Путина и отдать им российский суверенитет, российское ядерное оружие и российские природные ресурсы и российское будущее.

2. Будет захват российской собственности за рубежом, поэтому Россия должна иметь стратегию противодействия. Россия проиграла дело на $50 млрд в Гаагском апелляционном суде © CC0, Pixabay

3. Будет захват российской собственности, участвующей в глобальной экономике. Поэтому России нужна новая концепция участия в глобальной экономике, чтобы не попадать под рейдерские захваты.

4. Верить европейским судам нельзя. Там правовое государство кончается, как только заходит речь о России.

5. Те в российской элите, кто говорит о необходимости искать компромисс с Западом, не правы. И должны быть уволены, чтобы не мешать проводить реалистичную политику.

6. Жестче надо России вести себя, жестче. Только увидев угрозу ущерба, западные страны будут готовы к компромиссу. Мягкость России воспринимается Западом не как готовность к компромиссу, а как слабость. Поэтому чем Россия мягче, тем Запад становится жестче. А чем Россия будет жестче, тем Запад будет мягче.