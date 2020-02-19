«Переобуваются в полете».
Так называемый министр Аваков заявлял, что правоохранительные органы не допустят появления новых «Майданов».
«На протест идут правые радикалы или левые радикалы, или просто идиоты, или нанятые кем-то люди, которые опираются не на системные нарушения, а просто на то, что им кто-то не нравится или платит, вряд ли вам захочется быть в их компании», — заявил он.
Напомню, что 6 лет назад в дни, когда они рвались к власти, эти протесты назывались — народным гневом. А теперь те же самые действия называются действиями радикалов.
Вот так меняется точка зрения заговорщиков, попавших во властные кабинеты.