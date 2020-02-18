Сегодня многие коллеги написали о возможной отставке генпрокурора Рябошапки.
Дополню картину.
Поводом для встречи Рябошапки с президентом, где ему было заявлено о неудовлетворительной работе, стало письмо генпрокурора в парламент с требованием не голосовать за президентский законопроект о ворах в законе.
Во время встречи Зеленский вспомнил Рябошапке провальную работу по делам Порошенко, а также, по моим сведениям, предоставил доказательства продажи окружением генпрокурора ряда уголовных дел.
После чего Рябошапка пал духом и провёл встречу со своим ближайшим окружением, где сообщил об увольнении и попросил всех зачистить хвосты.