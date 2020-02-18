Депутат Верховной Рады от фракции «Слуги народа» Александр Дубинский на своей странице в соцсети Facebook сообщил подробности встречи президента Владимира Зеленского с генеральным прокурором Украины

Сегодня многие коллеги написали о возможной отставке генпрокурора Рябошапки.

Дополню картину. Зеленский недоволен. Генпрокурор Украины Рябошапка собрался в отставку – СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Поводом для встречи Рябошапки с президентом, где ему было заявлено о неудовлетворительной работе, стало письмо генпрокурора в парламент с требованием не голосовать за президентский законопроект о ворах в законе.

Во время встречи Зеленский вспомнил Рябошапке провальную работу по делам Порошенко, а также, по моим сведениям, предоставил доказательства продажи окружением генпрокурора ряда уголовных дел.

После чего Рябошапка пал духом и провёл встречу со своим ближайшим окружением, где сообщил об увольнении и попросил всех зачистить хвосты.